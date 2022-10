RIVOLI – Grande festa per il congedo di otto storici vigili del fuoco

Spread the love

Grande festa, lo scorso sabato 1 ottobre 2022, al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Rivoli.

È stato il giorno di rendere il giusto tributo a otto uomini che, nel corso di questi anni, hanno donato energie e tempo a spegnere incendi, a soccorrere persone, a salvare vite e che, da poco tempo, sono in congedo.

Si tratta di Mario Beltrame, Salvatore Calzetta, Valerio Cono Genova, Alessandro Minghella, Marco Mattiazzo, Claudio Sina, Antonio Sebastiani e Michele Rubino.

Dopo le premiazioni di rito, quale tributo per gli anni di servizio, ecco un momento di grande festa collettiva, alla presenza delle famiglie e, soprattutto, della loro “famiglia”, ovvero il distaccamento intero.

«Una festa per ringraziarli per tutti questi anni di impegno a favore dei nostri territori, a favore delle persone in difficoltà e dei momenti di vero bisogno», come ricorda il sindaco di Rosta, Domenico Morabito, presente alla cerimonia.

«In media sono stati con noi per 30 anni, un bagaglio di esperienza che non si può sostituire facilmente. Grazie per l’impegno di tutti questi anni», li ricordano con affetto i colleghi del distaccamento. – (quotidiaanovenaia.it)