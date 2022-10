A 36 anni pesa 230 chili, per riportarlo a casa dall’ospedale arriva l’autogru dei vigili del fuoco

Spread the love

Un’operazione titanica, numerose ore di lavoro, 18 persone coinvolte, autoscala, imbragatura. Mobilitazione di Suem, vigili del fuoco e Protezione civile. Coinvolte non solo le forze di Montebelluna (Treviso) ma anche quelle in arrivo da Treviso. L’incredibile dispiegamento di uomini e mezzi non è stato reso necessario, nel pomeriggio di martedì 4 ottobre, da chissà quale missione, ma semplicemente per riportare a casa, sul suo letto, un giovane di 36 anni dimesso dal locale ospedale.

Un’operazione che, a quanto pare, il protagonista ha affrontato con tranquillità, ma che ha attirato parecchi curiosi che indubbiamente hanno solidarizzato con lui. Solo alle 18, del resto, l’intervento, cominciato a inizio pomeriggio, si è finalmente concluso. Con un lieto fine, ovvero il ritorno a casa del giovane. Che c’è da augurarsi possa essere presto in grado di muoversi sulle proprie gambe. La sua storia, del resto, pur inconsueta e destinata a far riflettere, non è unica. . (CORRIEREADRIATICO.IT)