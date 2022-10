Guatemala. Camion finisce in un burrone: 17 morti

Spread the love

I vigili del fuoco hanno riferito che almeno 17 persone sono morte dopo che un camion su cui viaggiavano 30 persone si è ribaltato finendo in burrone nella comunità di Jocotan, dipartimento di Chiquimula, situato nella parte orientale del paese centroamericano. Tra i morti due minorenni e un adolescente, mentre altre nove persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. L’ufficiale dei vigili del fuoco, Víctor Gómez, ha riferito che delle 17 persone decedute tre corpi non sono ancora stati identificati. Mentre il sindaco di Jocotan, Ramon Diaz, ha confermato che il mezzo trasportava persone che stavano andando a ritirare generi alimentari, trasferimento organizzato dal Programma alimentare mondiale. – (radiortm.it)