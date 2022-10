Spread the love

Il bus precipita in un burrone, 25 morti: stavano andando a un matrimonio. Sono almeno 25 le vittime di un incidente stradale avvenuto questa mattina nello stato dell’Uttarakhand, in India, mentre 20 persone sono state tratte in salvo: stavano tutti andando in un villaggio per festeggiare un matrimonio. L’autobus su cui viaggiavano, lungo una strada scoscesa di montagna, arrivato ad una curva particolarmente stretta, è precipitato in un burrone, finendo 500 metri più in basso. – (leggo.it)