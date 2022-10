Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 13.45 del 5 ottobre, tre squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Armando Falconi per soccorrere una donna di 69 anni caduta per il cedimento di una grata in un palazzo residenziale per circa 6 mt di altezza. La signora e’ stata riportata in superfice dalla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) e trasportata in autoambulanza all’ospedale Niguarda in codice giallo.