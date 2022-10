Roma, elicottero Drago in azione in due interventi nella provincia

Spread the love

VIILI DEL FUOCO

Nella giornata del 5 ottobre, i Vigili del fuoco sono stati impegnati in due interventi, entrambi legati al recupero di persone in zone impervie. Alle 14.50, la sala operativa ha inviato presso il comune di Albano Laziale, strada dei Cappuccini, in prossimità del lago, la squadra VVF di Marino con al seguito i SAF (Speleo Alpino Fluviale) per soccorrere due persone scivolate in un dirupo durante un’escursione e impossibilitate alla risalita.

In ausilio alle squadre di terra è giunto l’elicottero VF Drago da cui è stata effettuata la manovra di soccorso tramite l’utilizzo del verricello. Recuperati i due uomini, di età compresa tra i 60 e 70 anni, sono state affidati al personale del 118 presente sul posto.

Alle 15.25, i Vigili del fuoco del distaccamento di Montelibretti (5/A), sono intervenuti a Palombara Sabina, località Monte Gennaro, con l’ausilio dell’elicottero VVF Drago, per il recupero di una ragazza che si era smarrita durante un’escursione, difficile da raggiungere a causa della folta vegetazione. La donna, una volta individuata, è stata recuperata dall’equipaggio del Drago per poi essere elitrasportata fino ad una zona sicura. Affidata al personale del 118 in buone condizioni di salute.