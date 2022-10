Ucraina, vigili del fuoco intervengono dopo un attacco russo a Zaporizhzhia

Spread the love

L’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro la città di Zaporizhzhia (sud) colpendo infrastrutture ed edifici residenziali: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, secondo quanto riporta Ukrinform. “L’occupante ha attaccato il centro regionale con dei missili. Gli obiettivi del nemico erano infrastrutture”, ha scritto Starukh su Telegram, aggiungendo che si sono verificate diverse esplosioni e che “edifici residenziali sono stati distrutti in città. In seguito agli attacchi nemici – ha sottolineato – sono scoppiati incendi. Il numero esatto delle vittime non è ancora noto”. Nelle immagini i vigili del fuoco combattono gli incendi scoppiati dopo l’attacco. – (REPUBBLICA.IT)