Basilicata, operazione sulla Sanità: governatore Bardi e mezza giunta sotto inchiesta. Arrestato capogruppo di Fi, indagato senatore Fdi

Il governatore Vito Bardi e mezza giunta di centrodestra sotto inchiesta. Il senatore Gianni Rosa di Fratelli d’Italia tra gli indagati. E ancora il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Francesco Piro, candidato per i berlusconiani alle elezioni del 25 settembre scorso come capolista al Senato, che è finito in carcere e che si è successivamente dimesso. L’operazione della Dda di Potenza sulla sanità ha travolto l’amministrazione regionale della Basilicata: arresti, perquisizioni, provvedimenti restrittivi e almeno 39 indagati. I filoni d’inchiesta sono molteplici e i reati ipotizzati, a vario titolo, sono quelli di induzione indebita, corruzione, tentata concussione e altri reati contro la pubblica amministrazione. Il filone principale riguarda i “pacchetti di voti” ottenuti da alcuni indagati in occasione delle elezioni comunali di Lagonegro: in cambio, è l’accusa della procura diretta da Francesco Curcio, venivano offerti trasferimenti, nomine, promozioni, affidamenti di servizi pubblici, in particolare legati alla costruzione del nuovo ospedale da 70 milioni di euro. La sindaca Maria Di Lascio, da stamani agli arresti domiciliari, è anche accusata di aver voluto “punire” chi non sosteneva Francesco Piro, il candidato (non eletto) di Forza Italia al Senato, tagliando i servizi telefonici e idrici. . (Ilfattoquotidiano.it)