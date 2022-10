Chalet in fiamme, divorate 50 palme vicino alla discoteca Manakara: la pista del dolo

Spread the love

Fiamme alte dieci metri, l’incendio che divampa all’improvviso con lingue di fuoco che rischiarano la spiaggia di Tortoreto, fumo visibile anche a chilometri di distanza. Poi le luci blu dei vigili del fuoco che intervengono e salvano lo stabilimento balneare e la vicina discoteca Manakara, separate da un’area apparsa incenerita e devastata. Attimi di paura, mercoledì sera sul lungomare Sirena di Tortoreto, in provincia di Teramo, per un incendio scoppiato al Garden Lido, il penultimo stabilimento balneare a nord prima del confine con Alba Adriatica. Il rogo si è sprigionato attorno alle 22.30 in un’area che divide lo chalet dall’attigua discoteca all’aperto Manakara, nei pressi delle costruzioni utilizzate per i servizi, mentre all’interno del ristorante Garden c’erano anche alcuni clienti che cenavano. A bruciare sono state le cosiddette “palme”, cinquanta e più grandi ombrelloni in legno che occupano le prime file dello stabilimento balneare – (ilmessaggereo.it)