Fiamme in appartamento, 12 intossicati

ANSA) – SAVONA, 07 OTT – Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento di Albissola Marina (Savona), al primo piano di un condominio.

Fuoco e fumo si sono rapidamente estesi coinvolgendo buona parte della palazzina.

Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere definitivamente le fiamme dopo oltre 4 ore di lavoro. Sono 12 le persone rimaste intossicate, nessuna in modo grave. Tra loro due bambini e il carabiniere che per primo è entrato nello stabile per salvare gli occupanti. Una ventina gli sfollati. Ancora da stabilire le cause del rogo, che ha totalmente distrutto l’appartamento e danneggiato il resto del palazzo. (ANSA)