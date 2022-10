Incendio alla stazione Termini, veicoli in fiamme e denso fumo nero

Spread the love

AGI – Una grande nube di fumo nero, ripresa dai passanti che hanno postato i video su Twitter, si è sviluppata davanti alla Stazione Termini, nel cuore di Roma. La causa, riferisce Luceverde Roma, sarebbero dei veicoli in fiamme a via Marsala, proprio di fronte l’ingresso della stazione. È stata disposta la chiusura temporanea di via Solferino, e i vigili del fuoco sono al lavoro per domare l’incendio.

Il rogo, riferiscono i vigili del fuoco, ha coinvolto 10 motorini parcheggiati a via Marsala, proprio di fronte all’ingresso della stazione, e sarebbe ora quasi completamente spento. Colpita dalle fiamme anche la baracca di un senza fissa dimora.