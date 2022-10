Incendio in un fienile a Castione Marchesi: a fuoco 2 mila balloni

Spread the love

Fiamme nella notte all’interno di un fienile a Castione Marchesi, frazione del comune di Fidenza. Secondo le prime informazioni il rogo, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, avrebbe coinvolto circa duemila balloni di fieno, stoccati all’interno della struttura. Dopo l’allarme, lanciato verso mezzanotte e mezza di giovedì 6 ottobre, sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Fidenza e da Parma. Gli operatori del 115 hanno lavorato tutto la notte per spegnere le fiamme. Nella mattinata di venerdì 7 ottobre i vigili del fuoco sono ancora sul posto per mettere in sicurezza l’area del rogo. – (parmatoday.it)