Incidente A4, 6 morti e un ferito grave. Pullmino disabili contro un fermo in coda, autostrada chiusa

Tragedia in A4. Con il furgone finiscono sotto un tir: sei persone sono morte nel tratto a tre corsie, nel terribile incidente accaduto oggi, venerdì 7 ottobre, poco prima delle 16 nel tratto compreso tra lo svincolo di San Donà- Noventa e di Cessalto, in direzione di Trieste. Lo riferisce Autovie Venete. Il conducente del furgone non si sarebbe accorto del pesante mezzo che lo stava precedendo. Il furgone con a bordo almeno sei persone è così finito sotto al rimorchio del tir. Tutti sono morti incastrati nell’abitacolo. Cinque dei sei morti sarebbero di Riccione.

VIVO IL SETTIMO PASSEGGERO – I Vigili del fuoco di San Donà di Piave, Motta di Livenza e Mestre hanno estratto un passeggero del furgone schiacciato sotto il camion ancora in vita. Nel tamponamento sono morti l’autista del veicolo e altri cinque passeggeri. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasferito, in gravi condizioni e in prognosi riservata, in ospedale a Mestre. Sul posto stanno operando la Polstrada e il personale di Autovie Venete. Il tratto autostradale in direzione di Trieste è ancora chiuso al traffico. – (ILMESSAGGERO.IT(