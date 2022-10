Incidente mortale a Fermignano, moto contro auto: muore una donna di 51 anni

Spread the love

PESARO-URBINO – Tremendo incidente stradale ieri pomeriggio, giovedì 6 ottobre, sulla starata statale 745, “Metaurense”, nel territorio del comune di Fermignano, dove una moto si è schiantata contro un’auto.

All’altezza del chilometro 7+900 ha impattato violentemente contro l’auto. In un primo momento sembrava che lo scontro fosse avvenuto frontalmente, in realtà si è appreso in seguito che la motocicletta, una Ktm, ha colpito l’auto, una Fiat Panda, sulla fiancata sinistra. I due mezzi viaggiavano nello stesso senso di marcia. Ancora da ricostruire integralmente la dinamica dell’incidente mortale verificatosi ieri a Fermignano, ma sembrerebbe che la moto abbia impattato contro l’auto che la precedeva, mentre questa si apprestava a svoltare verso la frazione di San Silvestro. -(ILMARTINO.IT)