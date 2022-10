Roma, maxi incidente tra via Tuscolana e Palmiro Togliatti: bus turistico si schianta contro auto e scooter. Diversi feriti

Spread the love

Maxi incidente tra via Tuscolana e viale Palmiro Togliatti a Roma. A scontrarsi, per cause non note e ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, un pullman, quattro auto e due scooter. Sul posto una pattuglia dei vigili urbani che ha svolto i rilievi, per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

I fatti alle 11,30 circa di questa mattina in piazza di Cinecittà, dove l’autista di un pullman turistico diretto verso il Gra, per cause in fase di approfondimento, ha colpito i veicoli fermi in prossimità del semaforo, 11 i mezzi coinvolti: 3 moto e 4 auto, più il pullman. Sul posto intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale del X Gruppo Tuscolano , che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e avviare tutti gli accertamenti del caso , allertando il 118.-(ilmessaggero.it)

Il video