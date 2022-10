Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è impegnata dalle ore 17.20 circa sulla SS280 direzione Lamezia Terme per incidente stradale in prossimità dello svincolo di Marcellinara.

Una autovettura Mercedes Classe A per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro i divisori di carreggiata proseguendo la sua corsa con una serie di testacoda e zigzagando sino a fermarsi diversi metri più avanti dalla zona dell’impatto. A bordo il solo conducente che veniva affidato al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La SS280 nel tratto interessato dal sinistro chiuso al transito con uscita obbligatoria svincolo Marcellinara.