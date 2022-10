Civitanova, incendio nell’autofficina del soccorso stradale: non si esclude il dolo

Spread the love

L’ombra del dolo si staglia in maniera netta sopra il principio di incendio che ieri sera ha danneggiato un furgone all’interno dell’autofficina Basso, in via Sonnino.

Si trattava infatti di un furgone posto sotto sequestro e con all’interno alcuni materiali, depositato presso l’attività nei pressi del casello dell’A14. Ad accorgersi delle fiamme, intorno alle 22, è stato il custode, che ha subito chiamato i Vigili del Fuoco. Proprio l’intervento celere dei pompieri ha evitato guai maggiori e anche il furgone non è stato divorato in toto dal rogo. Indagano i carabinieri per capire gli esatti contorni di una vicenda che ha diversi lati oscuri.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere. Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. (viverecivitanova.it)