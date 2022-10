Tra ottobre e novembre verranno abbattuti 21 pini a Roma sud

Spread the love

Ventuno pini di specie “pinea” saranno abbattuti tra ottobre e novembre nel territorio del IX municipio. A farlo sapere è il dipartimento tutela ambientale. Le operazioni si sono rese necessarie a causa della morte delle piante o della loro pericolosità, con annesso rischio di cedimento con conseguenze non prevedibili.

Dove verranno abbattuti 21 pini a Roma sud

Gli abbattimenti più numerosi saranno tra la Cecchignola e Casal Brunori. Nel primo caso, infatti, la ditta appaltatrice tra il 24 ottobre e l’11 novembre interverrà in via dei Genieri per 7 pini a rischio schianto. Nel secondo caso, invece, ad essere coinvolti saranno ben 13 pini tra via Garosi e via Cortese. Le piante sono tutte pericolanti e quindi a rischio caduta. L’intervento è programmato entro la fine del mese di ottobre. Il terzo intervento è in piazzale SS Pietro e Paolo all’Eur, con un pino che verrà abbattuto in quanto secco. Anche in questo caso l’intervento verrà svolto entro ottobre. “Gli alberi abbattuti saranno sostituiti entro un anno dall’abbattimento – fa sapere il dipartimento -, come disposto dall’art. 41 del Regolamento del Verde”. .(romatodaay.it)