In moto contro il furgone, perde la vita a 27 anni

È scivolato sull’asfalto nell’affrontare una curva insidiosa, quella che porta all’ingresso dell’abitato di Lona, proveniendo da Sevignano. Una scivolata sul fondo reso umido dalle lunghe ore di ombra – in quel tratto in cui il sole non batteva più da ore alle 14.45 – che per Luca Radere, 27 anni di Piovene Rocchette, poteva risolversi con qualche botta e qualche danno alla moto.

Dopo aver perso aderenza, invece, la moto del giovane ha invaso la corsia opposta proprio quando in direzione di Cavalese stava sopraggiungendo un van, un Volkswagen Transporter condotto da un giovane trentino. -(larena.it)