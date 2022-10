Rave con 600 ragazzi su un terreno privato, il proprietario li denuncia: tutti identificati e impianti sonori sequestrati

Spread the love

Hanno partecipato ad un maxi rave in Trentino, organizzato grazie al passaparola sui social e invadendo un terreno privato, ma poi sono stati identificati dopo un blitz di polizia, carabinieri e Digos. Finora, i giovani identificati sono oltre 600 e l’impianto audio utilizzato è stato sequestrato.

Il maxi rave è partito all’inizio dello scorso fine settimana in un terreno privato in località Telvagola, sopra Pieve Tesino (Trento), in Valsugana. Centinaia di giovani, provenienti da tutto il Nord Italia, si erano dati appuntamento grazie anche al passaparola sui social. La location dell’evento è un terreno privato invaso illegalmente da organizzatori e partecipanti, ed è per questo che il legittimo proprietario aveva sporto denuncia.