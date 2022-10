Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

l nucleo sommozzatori del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco compie 70 anni, in occasione delle manifestazioni per il loro anniversario, oggi 12 ottobre saranno trasmessi in diretta sul sito vigilfuoco.tv due convegni che si terranno al Museo del Mare di Genova:

il primo alle 10:30, “Evoluzione del Soccorso Subacqueo”, il secondo alle 15, “Medicina Iperbarica”.