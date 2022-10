“Il Faro si illumina…illuminando” tra legami del cuoreUna Biografia, le sue Morali della Favola….la storia di una rinascita! 

Spread the love

Questo libro è il mio racconto di vita tra cortometraggi e volti, quei respiri raccolti nel cuore fino al 10 agosto 2022, data delle stelle e dei desideri, quella che segna con l’inchiostro, un nuovo capitolo della mia vita. Così prende forza “la morale della favola” … tra esperienze e significati, valori ed insegnamenti che ho desiderato condividere, come un dono prezioso d’amore, con chi leggendo la accoglierà. Anche solo una parola può a volte, schiarire un percorso, scoprire un segno, risvegliare un’anima o trasmettere coraggio! Questo è successo a me. U

n cerchio virtuale luminoso del tempo dove tutto ha uno scopo.Il Faro si illumina… illuminando! Questo avverrà quando le parole si trasformeranno in carezze! Quando le pagine trasmetteranno un disegno oltre le righe o favoriranno una conoscenza più profonda! Dopo ogni incontro nulla è più come prima… una lettura può essere un incontro di anime, quelle che, anche da lontano, si riflettono!

Il Faro è così sempre presente, oggi come ieri oltre quell’energia del giornale… dentro o fuori me stessa e per gli altri… e non si incontra casualmente. Si illumina quando un nuovo sogno si accende ed una nuova strada ha inizio! Valentina Tacchi (Per info. Tel. 347 8521307)

Il libro è disponibile anche sull’e-commerce della Casa Editrice &100 in versione e-book, al seguente link:

https://edizionie100.com/libro/scarica-ora-il-faro-si-illumina-illuminando-valentina-tacchi-versione-e-book/