VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Ierisera squadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, è intervenuta per una esplosione avvenuta in prossimità dell’ingresso alla camera mortuaria di una clinica privata sita nel comune di Belvedere Marittimo. L’esplosione ha prodotto dei danni al portoncino ed ai locali di accesso alla struttura ma, non si registrano danni a persone.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Belvedere Marittimo intervenuti sul posto.