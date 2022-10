Il Cav imputato in 4 processi rischia la decadenza e spera di cambiare la Severino – Un’ipotesi sul perché il Cav voglia il ministero della Giustizia

Spread the love

Una condanna definitiva può arrivare a Berlusconi dal Ruby ter, ed entro la fine della legislatura. Per lui sarebbe di nuovo decadenza. Ma con un ministro amico, forse si può cambiare la legge per tempo

La presidenza delle due camere agli alleati, in cambio della certezza di tenere per sé alcuni ministeri. Quello della Giustizia, innanzitutto. E poi magari anche lo Sviluppo economico, che tra le tante cose gestisce le televisioni. Nella nebbia che (ancora) in parte avvolge il tetris delle cariche istituzionali e del governo, lo schema che Silvio Berlusconi ha accettato è più o meno questo. – (huffingpost.it)