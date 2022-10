Ex moglie rientra in casa a prendere vestiti e fedi: lui la uccide e dà fuoco al corpo

Spread the love

La moglie torna a casa dopo averlo lasciato per recuperare le sue cose e lui la uccide. E’ successo in Florida negli Usa. Ian Christopher Baunach, 43 anni, lunedì si è dichiarato non colpevole dell’omicidio di Katie Baunach, 39 anni, e madre dei due loro figli. Il bodybuilder ha ammesso di essere stato accecato dalla rabbia vedendo la donna portarsi via l’anello di fidanzamento e le fedi nuziali, così le ha dato fuoco.

leggo.it