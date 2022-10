Incidente in auto, si schianta contro un camion insieme alla figlia piccola: Edy muore a 23 anni, salva la bambina

Spread the love

Incidente mortale a Nuvolera, in provincia di Brescia. La vittima è Edy Berisa, ragazzo di 23 anni, che si è schiantato in automobile contro un camion che proveniva dalla corsia opposta. L’impatto frontale non gli ha lasciato scampo. Salva, quasi per miracolo, sua figlia di un anno che era seduta sul sedile posteriore, legata al seggiolone.

Edy era al volante della sua auto, una Renault Clio, e stava percorrendo la strada statale 45bis. Sul sedile posteriore la piccola Rachele, la figlia di un anno avuta insieme a Martina, la compagna con cui conviveva. Stando a quanto ricostruito dal momento dell’incidente, pare che il giovane abbia invaso la corsia opposta, nel tentativo di fare un sorpasso, ma si sarebbe scontrato contro un camion che stava sopraggiungendo, finendo poi fuori strada.

ILMATTINO.IT