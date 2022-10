Lecco, black out in casa: il macchinario salvavita si spegne, anziana salvata dai pompieri

Spread the love

Lecco, 14 ottobre 2022 – La corrente è saltata e il macchinario salvavita, a cui l’anziana dorme collegata per respirare, ha smesso di funzionare all’improvviso. La donna è stata soccorsa sia dai sanitari del 118, sia dai vigili del fuoco. Proprio i vigili del fuoco si sono improvvisati elettricisti e hanno allestito a tempo di record una linea ausiliaria di riserva per dare corrente e alimentazione al macchinario salvavita, una sorta di respiratore.

A innescare il black out è stato un guasto al contatore della casa, probabilmente per un cortocircuito. Sono stati mobilitati d’urgenza anche i tecnici della società dell’energia elettrica, che hanno installato un contatore di emergenza in attesa di riparare definitivamente il guasto.

https://www.ilgiorno.it