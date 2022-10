  Montelupo Fiorentino, donna muore incastrata sotto un’auto, grave il conducente

Spread the love

Una donna di 55 anni è rimasta uccisa in un incidente avvenuto nel comune di Montelupo Fiorentino, in via Virgilio Rovai, attorno alle 16.25 di oggi. Un’altra persona è in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Empoli, hanno trovato una persona rimasta incastrata sotto un’auto a seguito di un incidente stradale. I vigili del fuoco hanno alzato l’autovettura con l’utilizzo di cuscini di sollevamento ad aria. Hanno estratto una donna non cosciente che è stata affidata immediatamente al medico del 118 per le manovre di rianimazione. Al termine dell’operazione di soccorso il medico ha purtroppo constatato il decesso della donna.

repubblica.it