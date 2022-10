Video – Maltempo al sud – Vigili del Fuoco al Lavoro: 140 interventi nelle ultime 24 ore

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un violento nubifragio ha interessato ieri sera Maratea provocando allagamenti diffusi e un movimento franoso che ha interrotto la SS 18: particolarmente colpite le frazioni di Castrocucco e Marina di Maratea, interessato anche il comune di Tortora, nel cosentino (nel video). Il fiume Noce è esondato invadendo la SS 585, anche questa interdetta al traffico per la presenza di detriti e fango sulla carreggiata. Situazione migliorata nella notte, svolti 15 interventi.

Da ieri sera forti piogge hanno interessato la provincia di Lecce, in particolare i comuni di Parabita, Matino, Tuglie, Casarano, Tricase e Gallipoli: le squadre locali, supportate da rinforzi giunti da Taranto, impegnate tutta la notte per allagamenti e danni d’acqua in genere. Svolti più di 40 interventi.

È proseguito l’impegno dei vigili del fuoco nel trapanese, per il nubifragio che ieri aveva interessato l’intera provincia, e nel salernitano, dove da ieri numerose squadre sono state all’opera per allagamenti, movimenti franosi ed alberi abbattuti, il comune più colpito quello di Montecorice. In totale sono stati effettuati nelle due province 80 interventi.

VIDEO:.