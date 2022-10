27 bambini, 5 adulti ricoverati in ospedale dopo una perdita di monossido di carbonio all’asilo nido di Pa

Spread the love

LLENTOWN, Pennsylvania — Il primo segnale che qualcosa non andava martedì mattina all’Happy Smiles Learning Center di Allentown è arrivato quando un ragazzo si è alzato dal suo posto in quella che è conosciuta come la “zona accogliente” ed è crollato a terra mentre correva..

I dipendenti dell’asilo nido al 471 di Wabash St. hanno cercato di rianimarlo mentre chiamavano i servizi di emergenza sanitaria. Quando è arrivato il pronto soccorso, i monitor collegati alle loro borse mediche hanno suonato, avvertendoli della presenza di monossido di carbonio.

Ulteriori test hanno mostrato la concentazione era di 700 parti per milione, più di tre volte la soglia che può causare la morte.

I soccorsi hanno evacuato i 25 bambini e otto dipendenti, portando infine 27 di loro in quattro ospedali della zona per essere controllati-

