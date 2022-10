Con l’auto si schianta contro il guardrail: muore a 57 anni. Ipotesi malore alla guida

Spread the love

Sbanda con l’auto e si schianta: muore Giuseppe Furia, 57enne originario di Montorio al Vomano e residente a Roseto. Questa notte alle 4,40 una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta a Montorio al Vomano, sulla statale 80, in prossimità del bivio per Collevecchio, in provincia di Teramo, per un grave incidente stradale. Una Lancia Ypslon, condotta dal 57enne, è uscita di strada mentre percorreva la statale in direzione Montorio, per poi scontrarsi violentemente contro il guardrail del ponte di ferro. L’uomo è deceduto: vani tutti i tentativi di rianimarlo del personale sanitario del 118 di Teramo e della Croce Bianca di Montorio al Vomano, giunto sul posto con due ambulanze, appena è arrivata la chiamata di soccorso.

