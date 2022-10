Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In data 13 ottobre 2022, alle ore 9:00 si è riunito, in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams, il Tavolo tecnico per la programmazione didattica (TTPD) per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito con Decreto n. 38 del 19.10.2016 ai sensi dell’art.29 del D.P.R. 7 maggio 2008.

ALL: