Scontro sull’A1 all’altezza di Fiorenzuola, 4 feriti e un morto

Spread the love

Un tragico incidente stradale si è verificato poco dopo le quattro del mattino del 15 ottobre al km 72 dell’autostrada A1, in direzione Bologna, poco prima dell’Autogrill di Fiorenzuola. Il bilancio è di un morto e quattro feriti (due in modo serio e due lievi). Tutte le persone coinvolte sono di nazionalità svizzera, ragazzi di poco più di 20 anni. Viaggiavano su due auto che si sono scontrate in terza corsia: uno schianto fatale per uno dei passeggeri, un ragazzo di 21 anni. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca, un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del 118, e i vigili del fuoco di Piacenza per la messa in sicurezza di veicoli coinvolti. I quattro feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Piacenza. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Guardamiglio. L’autostrada è rimasta chiusa in direzione sud, il traffico è stato deviato sull’uscita obbligatoria al casello di Piacenza Sud, per percorrere ss.9 e rientrare a Fiorenzuola.