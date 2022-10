Taggia, camper a fuoco: muoiono donna disabile e il suo cane

Spread the love

Ieri pomeriggio si è verificata una tragedia nell’imperiese a Taggia dove un camper ha preso fuoco. Una donna disabile di 53 anni e il suo cane sono morti. Per la 53enne Eliana Crema e il suo cane non c’è stato nulla da fare. La donna, senza fissa dimora e originaria del cuneese e disabile, non è riuscita a uscire in tempo.

Il compagno, che comunque non viveva stabilmente nel camper, era appena uscito per recarsi allo sportello della Caritas. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 15,23. I pompieri del distaccamento di Sanremo dopo aver spento le fiamme, hanno trovato i due corpi ormai senza vita all’interno del mezzo.

I carabinieri e i pompieri giunti sul posto stanno cercando di chiarire le cause dell’incendio anche se sembra da ricondursi ad una casualità. Le fiamme sarebbero divampate molto velocemente nella parte posteriore del mezzo, parcheggiato vicino alla pista ciclabile.

ligurianotizie.it)