Video – ESERCITAZIONE EXCON 2022

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è conclusa l’esercitazione nazionale EXCON 2022 che ha visto coinvolte le Direzioni regionali dei Vigili del fuoco nella settimana dall’11 al 14 ottobre.

È stato simulato uno scenario emergenziale in cui far convergere le forze da altre regioni, con funzioni di supporto, prevedendo la movimentazione reale in campo delle risorse di colonna mobile regionale.

Nella giornata dell’11 ottobre è l’esercitazione ha riguardato l’ipotesi di un’alluvione nella provincia regionale di Oristano, con personale del Lazio che è stato trasportato a bordo di un Canadair partito dall’aeroporto di Ciampino a Roma. La simulazione ha previsto l’imbarco di personale e mezzi dal porto di Civitavecchia.

Nelle attività dal 12 al 14 ottobre, coordinate dalla Direzione regionale dei Vigili del fuoco del Lazio, hanno riguardato la simulazione di uno scenario riconducibile al rischio idraulico e idrogeologico dovuto a forti piogge sull’Isola Bisentina nel Lago di Bolsena.

VIDEO