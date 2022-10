Video – Turchia, esplosione in miniera: almeno quaranta le vittime

Spread the love

In Turchia sale il bilancio dei morti per un’esplosione di metano in una miniera di carbone nel nord del Paese, vicino alla città di Amasra.

Sono almeno 40 le vittime, mentre diversi minatori sono intrappolati a centinaia di metri sottoterra. L’incidente è uno dei più gravi sul lavoro degli ultimi anni in Turchia. Secondo le autorità, sono 58 gli operai che sono riusciti a salvarsi.

