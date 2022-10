Gorizia, Esercitazione transfrontaliera denominata #GOtoRESILOC, inserita nel progetto europeo “RESILOC”.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In occasione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile” si è svolta a Gorizia, nei giorni 14 e 15 ottobre 2022, un’esercitazione transfrontaliera denominata #GOtoRESILOC, inserita nel progetto europeo “RESILOC”.

L’esercitazione prevedeva diversi scenari incidentali in condizioni meteo particolarmente avverse: dal soccorso a persone in abitazioni e in ambiente, alla ricerca di persone disperse e incidenti con rilascio di sostanze pericolose.

L’addestramento è stato simulato cercando di avvicinarsi il più possibile alla complessità di un intervento reale. A tale scopo, è stato previsto di non informare i vari operatori sui luoghi dove avrebbero operato e su cosa avrebbero trovato al loro arrivo.

All’esercitazione hanno partecipato i Vigili del fuoco dei quattro comandi del Friuli Venezia Giulia, con il coinvolgimento anche dei nuclei specialistici, i Gasilci – i Vigili del fuoco sloveni – e le Forze dell’ordine, personale sanitario e della Protezione Civile.

Per rendere la prova ancora più realistica è stato attivato anche il COC (Centro Operativo Comunale).