Gravissimo incidente a Campagnola: tre feriti nell’auto ribaltata

CAMPAGNOLA (Reggio Emilia) – Tre persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente stradale alle 17,45 di oggi in via Fabbrico a Campagnola. La loro auto ha sbandato finendo per ribaltarsi a lato della carreggiata, in un fosso. Imponente la macchina dei soccorsi: sul posto i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco di Guastalla e Luzzara. Un ferito è stato portato in elicottero al Maggiore di Parma, e ora è in Rianimazione. Un altro, sempre grave, è stato portato a Reggio. Stessa sorte per il terzo ferito, le cui condizioni – pur serie – preoccupano meno i sanitari.

reggionline.com