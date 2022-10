Incidente sul lavoro: operaio muore travolto da un furgone

Spread the love

Paolo Barbato, 59 anni, è stato travolto da un furgone in manovra. L’incidente è avvenuto nel parcheggio dell’azienda Marchioro a Mellaredo di Pianiga (Venezia), specializzata in catering. L’area di sosta è condivisa sia da quest’ultima società che da quella dove lavorava la vittima, la Identità srl.

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, intorno alle ore 9.30 di questa mattina, mentre spostava il mezzo, il conducente non si sarebbe accorto di Barbato, celato dal cassone del furgone. Disperata la chiamata dei soccorsi, ma quando sono arrivati sul posto per l’uomo non c’era già più niente da fare. I soccorritori lo hanno trovato con lo smartphone ancora in mano: probabilmente è morto sul colpo.

