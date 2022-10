Incidente sulla via Garibaldi a Fino: coinvolte ben 7 persone

Spread the love

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 44 della via Garibaldi, in centro a Fino Mornasco. Nel rocambolesco evento sono state coinvolte 7 persone: un ragazzo di 14 anni, una ragazza di 15, un uomo di 37 anni, una donna di 38, un uomo di 41 e, infine, una donna e un’altra persona di cui non si conosce né l’età né il sesso.

Intervento in massa dei soccorsi e delle Forze dell’ordine: sul posto si sono presentati i Carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco di Como, oltre alla Croce Azzurra di Cadorago, all’auto medica e alla Croce Rossa di Grandate. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.

primacomo.it