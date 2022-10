La Spezia, i Vigili del fuoco alla 4×4 Fest di Carrara

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Questo fine settimana i Vigili del Fuoco hanno partecipato come ospiti alla manifestazione denominata ” 4X4 Fest ” di Carrara. Una vera e propria rassegna del mondo dei fuoristrada, dove il Comando spezzino ha portato alcuni mezzi speciali come l’ACT 4X4 modulare, un mezzo dedicato al contrasto degli incendi che ha la peculiarità di poter essere caricato con diversi moduli ( alluvionale, sisma ed altre specificità) ed è inserito anche nelle sezioni di colonna mobile per gli eventi di Protezione Civile. Il raduno era previsto sulla pista dell’associazione “Sarzana Fuoristrada”, il sito dove normalmente i Vigili del Fuoco di La Spezia si addestrano e si formano per la guida su terreni non preparati. Sicuramente una bella esperienza di condivisione e crescita sia per i Vigili del fuoco che hanno partecipato che per gli appassionati di questo mondo.