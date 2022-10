Video – Equipaggi Elicotteri VIGILI DEL FUOCO addestrati alla sopravvivenza dopo un ammaraggio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il percorso addestrativo degli equipaggi degli elicotteri dei vigili del fuoco prevede l’uso del simulatore per prepararli all’evacuazione in caso di ammaraggio forzato o pre-pianificato.

Piloti, tecnici di bordo ed elisoccorritori impiegati sugli aeromobili AB 412 e AW 139 della flotta del Corpo nazionale, dal 4 ottobre all’11 dicembre ad Anzio acquisiranno le regole di comportamento in caso di emergenza, le procedure di abbandono dell’elicottero durante un ammaraggio o da una carlinga sommersa e capovolta con scarsa visibilità, le nozioni basiche sulle principali tecniche di sopravvivenza in mare, galleggiamento, nuoto con e senza salvagente.

