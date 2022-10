L’autista è ubriaco e il pullman della scuola finisce dentro al canale: due bambine rimangono ferite

Spread the love

A bordo del mezzo l’autista e nove bimbi. A un certo punto però succede qualcosa: il mezzo sterza bruscamente verso sinistra e finisce di lato cadendo in un canale.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. A suo carico viene valutata anche l’accusa di lesioni personali stradali dal momento che due bambine sono rimaste ferite nell’impatto.

Una delle due piccole ha riportato lievi traumi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Legnago. Più serie le condizioni dell’altra che ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in elicottero per accertamenti a Borgo Trento. Fortunatamente la bambina non è in pericolo di vita.

