VIGILI DEL FUOCO

Cinque squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate dalle 3:30 per l’incendio che ha coinvolto il tetto di uno edificio a Castelfranco Veneto (TV): ingenti i danni subiti all’ultimo piano, dov’era presente un locale notturno, e in alcune attività nei piani sottostanti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, squadre al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

VIDEO