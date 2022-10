A Roma nasce il nuovo ospedale Fatebenefratelli, un polo di eccellenza

Spread the love

ROMA (ITALPRESS) – Un ospedale al servizio di tutti e un polo di eccellenza nazionale al centro di Roma, grazie alla tradizione del Fatebenefratelli, alle competenze del Policlinico Gemelli e della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica: è il cuore del progetto dell’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina – Gemelli Isola, presentato oggi a Roma. L’obiettivo è creare una struttura di riferimento nazionale per tutte le specialità in cui si svilupperanno i centri di eccellenza per patologia, nonchè un centro di innovazione organizzativa e tecnologica.