Cassazione: anche il Covid può essere malattia professionale

ANNAMNARI VILLAFRATE

I virus, Covid compreso, se vengono contratti sul posto di lavoro, sono malattie professionali che beneficiano della copertura assicurativa Inail, senza che rilevi, come ribadito dalla Cassazione, una specifica causa alla base dell’infezione. Questo l’importante principio sancito dalla Suprema Corte di legittimità nell’ordinanza n. 29435/2022– La copertura Inail prevista per le malattie professionali, contratte a causa del lavoro svolto, non richiedono la prova rigorosa del fatto che le fa sorgere, concetto precisato anche dall’Inail per il Covid

https://www.studiocataldi.it/a