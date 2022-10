Meloni ha lasciato il ministero della Giustizia a Forza Italia: Berlusconi pensa già ad un nome

Spread the love

Totoministri, arriva il sì della Meloni a Berlusconi: Forza Italia avrà il ministero della Giustizia

Dopo vari no come risposta, Berlusconi non si è arreso ed ha continuato la sua battaglia per ottenere alcuni “ministeri di punta“, tra questi il ministero della Giustizia. Licia Ronzulli non sarà ministro e questo è dispiaciuto molto al leader degli azzurri dopo aver detto che un dire no alla Ronzulli era come dire no a Berlusoni. Ma una battaglia, il leader di Forza Italia, alla fine l’ha vinta. Il suo nome è Maria Elisabetta Casellati al ministero della Giustizia. La Casellati era già presidentessa del Senato della Repubblica