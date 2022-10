Liz Truss annuncia le dimissioni: nuova crisi nel governo della Gran Bretagna

Spread the love

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA — Cala il sipario, ingloriosamente, sulla più breve leader di governo della storia britannica: Liz Truss si è dimessa dopo soli 44 giorni a Downing Street. Il suo governo era imploso e lei aveva perso la fiducia del suo partito conservatore dopo una azzardata manovra finanziaria che aveva rischiato di affossare l’economia britannica: e stamattina i maggiorenti del partito le hanno fatto visita per dirle che il tempo era scaduto ed era ora di farsi da parte. La Gran Bretagna precipita così in una crisi senza precedenti: solo a luglio Boris Johnson era stato estromesso e ora Londra si avvia ad avere il terzo primo ministro nel giro di poco più di tre mesi. Il successore di Liz Truss sarà scelto la prossima settimana in base a una sfida all’interno del gruppo parlamentare conservatore, ma non è escluso che si vada a una «incoronazione» di un candidato unico: il favorito è Rishi Sunak, l’ex cancelliere dello Scacchiere che era stato sconfitto a settembre da Liz Truss nella corsa alla guida del governo

corrieredellasera.it