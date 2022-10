Roma, 18enne investito e ucciso sul marciapiede | Conducente positiva ai test di alcol e droga: arrestata

Spread the love

A Roma un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, è morto dopo essere stato travolto nella notte da un’auto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore. La vettura è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 18enne che si trovava sul marciapiede. La 23enne alla guida del veicolo è stata arrestata e si trova ai domiciliari. Sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici, è risultata positiva. La giovane, dopo l’incidente, si è fermata a prestare aiuto. Per lei l’accusa è di omicidio stradale. Già nel 2020 le era stata sospesa la patente proprio per guida in stato di ebrezza.

tgcom24