Sconto benzina e diesel, nuovo Decreto: proroga al 18 novembre

Durerà fino al 18 novembre lo sconto benzina e diesel, dopo l’approvazione in consiglio dei Ministri di un nuovo Decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti“. Il Decreto prevede infatti una nuova proroga al taglio delle accise, dopo che l’ultima contenuta nel Decreto Aiuti ter aveva prorogato lo sconto fino al 31 ottobre.

Esteso quindi per oltre due settimane il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Lo sconto totale continuerà a essere di circa 30,5 centesimi al litro per benzina e diesel, considerando anche il risparmio sull’Iva, mentre per il metano sarà di circa 10,4 centesimi.